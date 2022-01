Mit grossartigem Video vorgestellt: Thorsten Fink hat einen neuen Trainerjob

Thorsten Fink hat eine neue Anstellung als Cheftrainer gefunden: Der 54-jährige Deutsche heuert in Lettland an.

Der FC Riga hat Fink am Dienstag mit einem spektakulären Video als neuen Chefcoach vorgestellt. Der Klub hat die diesjährige Spielzeit auf dem vierten Platz beendet und will mit dem früheren Bayern-Profi nun einen Neuanfang wagen. Fink war zuletzt in Japan bei Vissel Kobe beschäftigt. Davor coachte er unter anderem auch schon Austria Wien, die Grasshoppers, den FC Basel und den HSV. In Riga begleiten ihn Sebastian Hahn (46) und Dragoslav Jevrić (47) als Assistenztrainer.

psc 4 Januar, 2022 13:17