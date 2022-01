Zum Medizincheck gelandet: Nani vor Unterschrift in Venedig

Der frühere portugiesische Nationalspieler Nani steht wohl vor einem Wechsel zum FC Venedig. Dafür soll der Angreifer bereits in Italien zum Medizincheck weilen.

Laut Informationen von “Sky Sport Italia” arbeitet der FC Venedig auf Hochdruck an einer Verpflichtung von Nani. Der 35-Jährige ist demnach bereits in der Lagunenstadt angekommen, um dort den für die Unterschrift notwendigen Medizincheck zu durchlaufen.

Der Europameister von 2016, der in Europa in der Vergangenheit unter anderem für Sporting sowie Manchester United kickte, war zuletzt in Orlando aktiv. Bei der MLS-Franchise nahm der 112-fache Internationale zum 1. Januar 2022 Abschied und könnte daher ablösefrei in Venedig anheuern.

adk 14 Januar, 2022 11:55