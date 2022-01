3 Serie A-Klubs buhlen kurz vor Transferschluss um YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame

YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame weckt in Italien weiterhin grosse Begehrlichkeiten. Gleich drei Klubs buhlen unmittelbar vor Transferschluss in Italien um den 28-jährigen Kameruner.

Wie “Sky Italia” berichtet, bietet Sampdoria nun 500’000 Euro für eine halbjährige Leihe des Angreifers. Im Anschluss soll eine Kaufoption gelten. Die Vergangenheit zeigt indes: Auf solche Deals lässt sich YB-Sportchef Christoph Spycher in der Regel nicht ein. Einzig ein definitiver Verkauf mit garantierter Ablöse kommt infrage. Zuvor bekundeten auch schon Salernitana und Venezia Interesse an Nsame.

Dieser meldete sich Ende des vergangenen Jahres nach einem Achillessehnenriss zurück und greift in der Rückrunde wieder voll an. In der Vorbereitung konnte er sich bereits in Szene setzen. Grundsätzlich baut YB-Trainer David Wagner auf ihn. Solange die ausländischen Transferfenster geöffnet sind, ist ein Abgang aber nicht gänzlich auszuschliessen.

Interesse gibt es übrigens auch an einem weiteren YB-Stürmer: Venezia und der FC Granada aus Spanien blicken auf US-Nationalspieler Jordan Siebatcheu.

psc 28 Januar, 2022 11:31