Letzt Patrone: Serie A-Klub Venezia trennt sich von Trainer Paolo Zanetti

Der 39-jährige Italiener muss seinen Posten nach knapp zwei Jahren räumen. Venezia, wo auch Ex-YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame stürmt, liegt in der Serie A-Tabelle auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt fünf Spiele vor Schluss sechs Punkte. Zuletzt gab es acht Niederlagen in Folge. Für den entlassenen Paolo Zanetti übernimmt interimsweise der bisherige U19-Trainer Andrea Soncin die Leitung der Mannschaft.

Paolo Zanetti has been relieved of his duties as First Team manager.

The club would like to sincerely thank him for his professionalism and his leadership in our historic return to Serie A after a 19-year absence.https://t.co/4ePksnv9jW#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/Ek8yGrsjuV

— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) April 27, 2022