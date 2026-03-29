Serie-A-Trio jagt talentierten U-Nationalspieler

Issa Doumbia entwickelt sich in der Serie B zunehmend zu einem gefragten Transferziel. Wie Transferexperte Nicolò Schira berichtet, beobachten gleich mehrere Topklubs aus Italien den Mittelfeldspieler des FC Venezia – darunter der AC Mailand, die AS Rom und Inter Mailand.

Der 22-Jährige gehört zu den auffälligsten Akteuren seiner Mannschaft und macht mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison kommt der italienische U21-Nationalspieler auf 31 Einsätze, in denen ihm sechs Tore und fünf Vorlagen gelungen sind. Doumbia steht seit Sommer 2024 bei Venezia unter Vertrag, der noch bis 2029 läuft.

Ein Wechsel dürfte allerdings nur bei einem entsprechenden Angebot zustande kommen. Bereits im Winter sollen mehrere Offerten in Höhe von rund sechs Millionen Euro abgelehnt worden sein. Venezia fordert demnach mindestens zehn Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler, dessen Marktwert aktuell auf etwa acht Millionen Euro geschätzt wird.