Das Abenteuer von Ex-YB-Stürmer Roger Assalé bei Werder ist vorbei

Der frühere YB-Stürmer Roger Assalé muss Werder Bremen nach dem Aufstieg in die Bundesliga wieder verlassen.

Der 28-jährige Ivorer wurde im vergangenen Sommer von Ligue 2-Klub Dijon an die Norddeutschen ausgeliehen. Bei Werder fand er den Tritt aber nie und kam nur zu sechs Teileinsätzen in der 2. Bundesliga. Der letzte datiert vom 27. November des vergangenen Jahres. Dass Assalé nun nicht permanent nach Bremen wechselt, war glasklar. Am Dienstag macht der Bundesliga-Aufsteiger den Abschied des Flügelstürmers offiziell. Neben ihm verlassen auch Bayern-Leihgabe Lars-Lukas Mai und Luca Plogmann nach rund 15 Jahren den Klub.

Für Lars-Lukas #Mai, Roger #Assalé und Luca #Plogmann endet die Zeit am Osterdeich. Sie werden #Werder Bremen verlassen. Alles Gute für die Zukunft, Jungs. Und DANKE! 💚🤍https://t.co/QcsDOZZ3ZM — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 17, 2022

psc 17 Mai, 2022 16:35