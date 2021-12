Diesmal zählt’s: Das sind die Champions League-Achtelfinals

Nachdem es beim ersten Versuch zu technischen Problemen und gleich mehreren Pannen kam, musste die Auslosung der Champions League-Auslosung drei Stunden später noch einmal wiederholt werden. Jetzt stehen die Paarungen fest. Mit Paris St. Germain gegen Real Madrid sticht ein Kracher heraus.

“Ich entschuldige mich dafür, dass wir uns noch einmal hier versammeln müssen, um die Auslosung zu wiederholen”, begrüsste UEFA stellvertretender Generalsekretär die Zuschauenden um 15 Uhr. “Es wurden einige Fehler begangen, die durch technische Schwierigkeiten eines externen Anbieters ausgelöst wurden”, führte er aus. Beim zweiten Versuch wurde alles noch einmal “live” gecheckt, versicherte er. Glücksfee Andrey Arshavin zog diesmal folgende Paarungen:

Red Bull Salzburg – FC Bayern

Sporting – Manchester City

Benfica – Ajax Amsterdam

Chelsea – Lille

Atlético Madrid – Manchester United

Villarreal – Juventus

Inter – Liverpool

Paris St. Germain – Real Madrid

Die Hinspiele finden am 15. und 16. und 22. und 23. Februar statt. Die Rückspiele werden am 8. und 9. sowie 15. und 16. März ausgetragen.

Das Finale findet in dieser Saison am 28. Mai in St. Petersburg statt.

psc 13 Dezember, 2021 15:15