Cristiano Ronaldo testet den Wankdorf-Kunstrasen

Die beiden Teams dürfen wie üblich vor Europacup-Spielen am Vorabend der Partie ein Training im Stadion durchführen. Für ManUtd nicht ganz unwichtig, schliesslich sind sich die Engländer Kunstrasen aus der Heimat nicht gewohnt. Ronaldo scheint mit der Unterlage im Wankdorf allerdings keine Probleme zu haben. Zumindest lässt er sich beim ersten Betreten nichts anmerken.

Ob der Superstar für die Red Devils tatsächlich aufläuft, ist noch offen. Trainer Ole Gunnar Solskjaer kündigte an, dass er dem mittlerweile 36-jährigen Portugiesen auch einige Verschnaufpausen gönnen wird. Alle Schweizer Fussballfans hoffen wohl, dass dies nicht ausgerechnet beim Gastspiel in Bern geschehen wird..

Ronaldo out to test the pitch #mufc pic.twitter.com/o3SpLr12yZ

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) September 13, 2021