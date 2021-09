Hiobsbotschaft: Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic fehlt in Liverpool

Zlatan Ibrahimovic wird den Champions League-Auftakt mit dem AC Mailand verpassen.

Wie Milan-Coach Stefano Pioli “Sky Italia” verrät, plagt sich der 39-jährige Angreifer mit einem Problem an der Achilessehne herum, das ihn zu einer Pause zwingt. Deshalb wird Ibrahimovic am Mittwochabend nicht an der Anfield Road auflaufen können. Der Stürmer hatte sich sehr auf sein Comeback in der Königsklasse gefreut.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hätte den Milan-Stürmer ebenfalls sehr gerne auf dem Platz gesehen. Jedenfalls hatte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz sehr lobende Worte für Ibrahimovic übrig (4-4-2.ch berichtete).

psc 14 September, 2021 15:39