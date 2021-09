YB hat in der Champions League 19%-Chance auf Weiterkommen

Demnach erreichen die Berner die Champions League-Achtelfinals mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 19 Prozent. In vier von fünf Umgängen würde das Aus in der Königsklasse also bereits nach der Gruppenphase folgen. Angesichts der Aussenseiterrolle, die der Super League-Klub gegen ManUtd, Atalanta und Villarreal einnimmt, wenig verwunderlich. Für die Berechnung haben die Statistiker vergangene Matches und die aktuellen Mannschaftsstärken zu Rate gezogen. Natürlich bleibt erst einmal alles eine Spielerei und die Wahrheit liegt wie immer auf dem Platz.

Am anderen Ende der Skala steht in der YB-Gruppe übrigens ManUtd: Die Engländer ziehen laut Berechnung zu 78 Prozent ins Achtelfinale ein.

🇪🇸Real Madrid, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea and 🇩🇪Bayern Munich all have at least 90% chance of reaching the #ChampionsLeague knockout phase.

13 clubs on at least 70% chance of CL knockout.

The chance of progressing to the next phase for all 32 clubs can be found in the graph.#UCL pic.twitter.com/fkCcnXFxG0

— Euro Club Index (@EuroClubIndex) September 14, 2021