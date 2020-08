YB erfüllt die Pflichtaufgabe und schlägt Klaksvik

Es war nicht schön, aber es reichte zum Sieg: Die Young Boys schlagen Klaksvik 3:1 und stehen in der dritten Runde der Champions League-Quali.

Die Berner gewinnen gegen tapfer kämpfende Färinger. Brillieren können die Spieler von Cheftrainer Gerardo Seoane nicht, aber am Ende zählt das Resultat und der Sieg.

YB steht in der dritten Runde der Champions League-Qualifikation. Der Gegner wird in der Auslosung am kommenden Montag ermittelt.

psc 26 August, 2020 22:16