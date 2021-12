Jetzt also doch: YB muss nach Manchester-Spiel nicht in Quarantäne

Noch am Dienstag deutete alles darauf hin, dass die Young Boys für die Reise zum Champions League-Spiel bei Manchester United nächste Woche keine Sonderbewilligung erhalten und im Anschluss in eine zehntägige Quarantäne müssten. Nun wird die Bewilligung von den Berner Behörden doch erteilt.

Dies bestätigt der Super League-Klub am Mittwochmittag. Sowohl die Profis wie auch die Youth League-Mannschaft reisen für den Trip vom 7. bis 9. Dezember nächste Woche nach Vereinsangaben in einer strikt vom Umfeld abgetrennten Blase, wodurch keine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht. Die Berner Gesundheitsbehörden akzeptieren dieses Vorgehen, das sich bereits auf den bisherigen fünf europäischen Reisen an die Auswärtsspiele in dieser Saison bewährt habe.

YB hat vom Kanton Bern eine Sonderbewilligung für die Auswärtsspiele in der UEFA Champions League und der UEFA Youth League erhalten. Somit müssen Spieler und Staff nach der Rückreise nicht in zehntägige Quarantäne. Weitere Infos 👉 https://t.co/TCJJHnAqvv#BSCYB #UCL pic.twitter.com/wj9ZhYt5xi — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 1, 2021

psc 1 Dezember, 2021 13:28