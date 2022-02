Der 1. FC Köln bestätigt ein unmoralisches Angebot für Anthony Modeste

Dem 1. FC Köln lag kurz vor Transferschluss ein unmoralisches Angebot für Torjäger Anthony Modeste vor.

Gegenüber “Sky Sport” bestätigt Thomas Kessler, Kölns sportliche Leiter der Lizenzspieler, dass ein Verein aus dem Nahen Osten auf den Effzeh zukam: “Wir hatten ein sehr, sehr lukratives Angebot für den Transfer von Toni nach Saudi-Arabien und für Toni war es auch sehr unmoralisch.” Nachdem die Offerte eintraf, habe man sich mit Modeste zusammengesetzt und über das Thema gesprochen. Letztlich fiel eine gemeinsame Entscheid für einen Verbleib des 33-jährigen Franzosen: “Und wir sind mit Toni total klar und er ist extrem heiss auf die Rückrunde.”

Modeste verliess Köln schon einmal in Richtung Asien. Sein Abstecher nach China endete 2018 allerdings in einem Fiasko und brachte den Stürmer schliesslich wieder zurück nach Köln. Dort steht er noch bis 2023 unter Vertrag. In dieser Saison zeigt er sich mit bislang 13 Bundesliga-Toren sehr treffsicher.

psc 1 Februar, 2022 14:14