Der 1. FC Köln hat den Nachfolger von Ellyes Skhiri gefunden

Der 1. FC Köln präsentiert mit dem dänischen Mittelfeldspieler Jacob Christensen den designierten Ersatz für Ellyes Skhiri, der den Verein in diesem Sommer ablösefrei verlassen wird.

Laut "Bild" erfolgt die Präsentation des Neuzugangs in Kürze. Christensen hat mit den Kölnern eine Übereinkunft gefunden. Auch der 21-Jährige kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Vertrag beim dänischen Vizemeister Nordsjaelland Ende des Monats ausläuft. Der Sechser hat sich nun für einen Wechsel in eine Topliga entschieden und nimmt das Angebot aus Köln an.

Die Fussstapfen von Skhiri sind beträchtlich, die Kölner Klubleitung ist aber optimistisch, dass Christensen von Beginn weg Fuss fassen kann. In der abgelaufenen Saison bestritt er für seinen Verein ganze 37 Pflichtspiele.

Update: Köln hat die Verpflichtung von Christensen am Donnerstagabend bestätigt. Der Neuzugang unterschreibt für drei Jahre bis 2026.

psc 15 Juni, 2023 11:58