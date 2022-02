Anthony Modeste führt Gespräche über Verlängerung beim 1. FC Köln

Anthony Modeste ist in dieser Saison wieder die offensive Lebensversicherung des 1. FC Köln. Der Torjäger würde gerne weitere Jahre in der Domstadt spielen.

Dies machte er nach dem 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt klar, wo er nach überstandener Corona-Infektion mit seinem Siegtreffer ein weiteres Mal zum Matchwinner avancierte. “Wenn mein Körper ja sagt, würde ich gerne noch zwei, drei Jahre dranhängen”, sagte der 33-jährige Franzose danach im ZDF-Sportstudio. Vorderhand ist Modeste bis Juni 2023 als Spieler und danach fünf weitere Jahre mit einem Anschlussvertrag als Trainer an Köln gebunden.

Der Angreifer macht aber keinen Hehl daraus, dass er seine Spielerkarriere weiterführen will und noch nicht an den Rücktritt denkt. Er ergänzt: “Der Vorstand muss entscheiden, was mit mir ist. Ich bin offen für alles!”

Kölns interimistischer Sportlicher Leiter Jörg Jakobs kündigt in der “Bild” Gespräche an: “Wir haben uns schon im Winter dazu verabredet, dass wir im späten Frühjahr über seine Köln-Zukunft reden werden.”

psc 21 Februar, 2022 16:56