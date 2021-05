Fix: Steffen Baumgart wird Trainer des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln bestätigt die Verpflichtung von Trainer Steffen Baumgart.

Der 49-Jährige wechselt von Paderborn zum Effzeh und unterzeichnet einen Vertrag bis 2023. “Es freut uns sehr, dass sich Steffen Baumgart für den 1. FC Köln entschieden hat. Er hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit in Paderborn geleistet. Er hat bewiesen, dass er Spieler egal welchen Alters weiterentwickeln und besser machen kann. Damit ist er der richtige Mann für den Weg, den wir in den nächsten Jahren gehen müssen. Dazu ist er ein emotionaler Leader, der sehr gut zum FC passt”, sagt Kölns Geschäftsführer Horst Heldt.

Baumgart sagt: “Nach mehr als vier Jahren in Paderborn war es für mich jetzt Zeit für eine Veränderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FC waren vertrauensvoll und offen. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln, die ich gemeinsam mit dem gesamten Verein, der Mannschaft und allen Fans ab der nächsten Saison voller Energie angehen werde.”

https://twitter.com/fckoeln/status/1392047056945045505

psc 11 Mai, 2021 11:31