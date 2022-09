Köln-Stürmer Sebastian Andersson lehnte mehr als 20 Angebote ab

Kölns schwedischer Stürmer Sebastian Andersson hat sich am Freitag einer Operation am Knie unterziehen lassen – für ein Problem, das ihn seit zweieinhalb Jahren begleitet, mit dem er bisher aber gut umgehen konnte. Der 31-jährige Angreifer hätte in diesem Sommer auch wechseln können, wollte aber nicht.

Kölns Sportchef Christian Keller sagt in der “Bild”, dass es an Andersson in diesem Sommer reges Interesse gab: “Es gab für keinen anderen Spieler so viele Angebote – wir hatten über 20 Angebote für Sebastian Andersson.” Und weiter: “Selbst gestern am Deadline Day sind noch mal Vereine auf uns zu gekommen, die sich zuvor noch gar nicht gemeldet hatten. Auch mit teilweise wirklich hohen Zahlen. Da wären wir uns wirtschaftlich garantiert einig geworden – sowohl die Klubs als auch der Spieler mit dem entsprechenden Klub.”

Am Klub scheiterte ein Transfer des Angreifers also nicht. Dieser wollte aber lieber die Knieoperation vollziehen, die ihn mindestens für den Rest dieses Jahres zum Zuschauen verdonnert. Der Hintergrund: Bei einem Wechsel hätte Andersson wohl deutliche Gehaltsabstriche machen müssen, er verdient bei Köln laut “Bild” jährlich rund 2 Mio. Euro. Seinen bis Juni 2023 gültigen Vertrag will er “aussitzen”, erst danach kommt ein Wechsel infrage.

Zwischenzeitlich war in diesem Sommer angeblich auch der FC Zürich am ehemaligen Nationalspieler dran.

psc 2 September, 2022 17:03