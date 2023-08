Köln und Stuttgart geben Angebote für Charles Pickel ab

Der Schweizer Mittelfeldspieler Charles Pickel von Cremonese weckt nach dem Abstieg mit seinem Klub weiterhin Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Vor allem aus der Bundesliga melden sich Interessenten.

Wie 4-4-2.ch in Erfahrung bringen konnte, haben mit dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart gleich zwei Vereine aus dem deutschen Oberhaus Angebote für den 26-jährigen Mittelfeldstrategen abgegeben. Köln schwebt dabei eine Leihe mit Kaufoption vor. Stuttgart würde Pickel gerne fix unter Vertrag nehmen und hat ein erstes Angebot abgegeben. Die Offerte hat Cremonese, wo Pickel bis 2026 unter Vertrag steht, allerdings als unzureichend empfunden. Die Schwaben wollen nachbessern. Ob es letztlich zur Einigung kommt, müssen die nächsten Tage zeigen.

Pickel wurde einst beim FC Basel ausgebildet und fand dann via GC, Schaffhausen und Xamax den Weg ins Ausland. In Frankreich bei Grenoble Foot konnte er ebenso Fuss fassen wie später in Portugal bei Famalicão. Schliesslich nahm ihn Cremonese im vergangenen Sommer nach dem Aufstieg in die Serie A unter Vertrag. Dort nahm Pickel im Mittelfeld von Beginn weg eine zentrale Rolle ein und schaffte es so auch auf den Radar von Nati-Coach Murat Yakin. Durch den sofortigen Abstieg in die Serie B könnte Pickel den Verein nun wieder wechseln.

In jüngerer Vergangenheit gab es bereits Interesse aus der Türkei (Besiktas & Galatasaray). Zudem stand der Spielmacher auf der Beobachtungsliste des VfL Wolfsburg. Nun sind aber Köln und Stuttgart als Optionen im Gespräch.

psc 3 August, 2023 12:34