Begehrte Leverkusener: Angebote für Alario & Bakker

Gleich zwei Spieler von Bayer Leverkusen sind heiss umworben: Für Torjäger Lucas Alario und Linksverteidiger Mitchel Bakker treffen Angebote ein.

Laut “fussballtransfers.com” buhlt Serie A-Aufsteiger Venezia um den argentinischen Stürmer Alario und bereitet eine konkrete Offerte vor. Der 29-jährige Mittelstürmer ist in der stark besetzten Offensive der Werkself nicht unbedingt erste Wahl. In zwölf Bundesligaspielen sind ihm in dieser Saison keine Treffer geglückt. Einzig im DFB-Pokal war er einmal erfolgreich. Ob sich Venedig mit Leverkusen auf eine Ablöse einigen kann, ist indes fraglich. Zuletzt hiess es, dass Alario mindestens bis Saisonende bleiben soll.

Bereits ein Angebot eingetroffen ist beim Bundesligisten für Linksverteidiger Bakker: Newcastle United will nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Kieran Trippier auch auf der anderen Seite nachlegen. Angeblich bieten die Magpies 17,5 Mio. Euro für Bakker. Angeblich kann sich der Niederländer einen Wechsel in die Premier League sehr gut vorstellen. Leverkusen zahlte für seine Dienste im vergangenen Sommer 7 Mio. Euro und könnte mit einem Weiterverkauf zumindest einen grossen Gewinn erwirtschaften. Allerdings ist Bakker unter Trainer Gerardo Seoane gesetzt. Ein Abgang wäre ein herber sportlicher Verlust.

psc 20 Januar, 2022 16:22