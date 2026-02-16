Bayer Leverkusen definiert das Preisschild für Edmond Tapsoba

Abwehrspieler Edmond Tapsoba schnürt seine Schuhe bereits mehr als sechs Jahre für Bayer Leverkusen und hat sich dort zu einem der besten Abwehrspieler der Bundesliga entwickelt. Aus dem Ausland gibt es durchaus Interesse an ihm. Die Werkself würde den 27-Jährigen allerdings nur zu einem sehr hohen Preis abgeben.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind 40 Mio. Euro vonnöten, um Leverkusen zu einem Verkauf des Verteidigers zu bewegen. Die Ausstiegsklausel liegt sogar bei rund 100 Mio. Euro. Tapsoba ist vertraglich bis 2028 gebunden.

Im vergangenen Sommer gab es unter anderem Interesse aus der Premier League. Auch im Hinblick auf den Sommer dürften sich in Leverkusen wieder einige Klubs melden. Das Preisschild steht schon einmal fest. Tabsoba könnte es durchaus reizen, eine neue Herausforderung in einer anderen Topliga anzunehmen.