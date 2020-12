Europa League: YB trifft auf Bayer Leverkusen

Die Europa League-Sechzehntelfinals stehen fest. YB trifft auf Bundesliga-Spitzenteam Bayer Leverkusen

Nach dem dramatischen Einzug in die K.o.-Phase steht der Gegner der Berner also fest und es ist ein hochkarätiger. Leverkusen führt die Bundesliga-Tabelle derzeit vor dem FC Bayern und RB Leipzig an.

13 Länder sind in der Runde der letzten 32 noch immer dabei. Sieben frühere Gewinner finden sich im Teilnehmerfeld ebenfalls.

Die Spiele finden im Februar statt.

🔥 Round of 32 draw! 🔥 Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020

psc 14 Dezember, 2020 13:29