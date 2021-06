Ex-Nati-Star Barnetta traut Gerardo Seoane in Leverkusen alles zu

Tranquillo Barnetta hat für die Schweizer Nati 75 Länderspiele bestritten. Und während insgesamt sieben Jahren lief er für Bayer Leverkusen auf. Der mittlerweile zurückgetretene Ex-Profi liefert eine Einschätzung über den neuen Bayer-Trainer Gerardo Seoane.

Barnetta traut dem 42-Jährigen sehr viel zu und sagt, dass Seoane sehr gut zum Bundesligisten passt, wie er in der “Bild” kundtut: “Er ist ein erfahrener Trainer, der erfrischenden Fussball spielen lässt. Genau das will man ja in Leverkusen sehen. Und Bayer hatte immer Mannschaften mit grosser spielerischer Qualität.”

So habe es Seoane geschafft, YB trotz namhaften Abgängen in jedem Sommer, an der Spitze zu halten. Zudem schaffe er es, Spieler individuell zu verbessern. Und vor allem verstehe er die Spieler und spreche ihre Sprache: “In Bern gab‘s nie wirklich Unruhe im Kader, weil der Trainer klug rotiert und die Spannung immer hoch halten kann. Jeder Spieler hat seine Chance gesehen.”

