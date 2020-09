Fix: Leverkusen verpflichtet Patrik Schick

Bayer Leverkusen bestätigt das Engagement des tschechischen Stürmers Patrik Schick.

Der 24-jährige Angreifer unterschreibt beim Bundesliga-Klub einen langfristigen Vertrag bis 2025. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge mehr als 25 Mio. Euro. Der Torjäger war in der vergangenen Saison noch von der AS Roma an RB Leipzig ausgeliehen und kommt jetzt bei einem anderen Bundesligisten unter. “Ich habe in den Spielen mit Leipzig selbst sehen können, über was für eine super Mannschaft Bayer 04 verfügt. Sie spielen offensiv und aggressiv – das alles sind Dinge, die ich mag und die meiner Auffassung von Fussball entsprechen”, sagt Schick zum geglückten Transfer.

psc 8 September, 2020 19:34