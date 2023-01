Leverkusen schielt auf Stuttgarts Borna Sosa

Nachdem Bayer Leverkusen bei seinen Bemühungen um Fran Garcia gescheitert ist, rückt nun offenbar der kroatische Nationalspieler Borna Sosa in den Fokus der Werkself.

Der 25-jährige WM-Teilnehmer spielt aktuell bei Ligakonkurrent VfB Stuttgart. Laut «Bild» bekundet Leverkusen Interesse am Linksverteidiger und stellt Kontakt zu den Schwaben her. Borna Sosa gilt seit geraumer Zeit als Wechselkandidat. Wegen Adduktorenproblemen konnte er in diesem Jahr noch nicht aktiv eingreifen.

Vertraglich ist der Linksfuss noch bis 2025 an den VfB gebunden. Ein Transfer gilt aber nicht als ausgeschlossen. «Ich bin jetzt seit fünf Jahren hier und fühle mich wie zu Hause, aber wenn etwas Gutes kommt, dann will man vielleicht einen weiteren Schritt machen. Das ist auch normal», sagte Sosa selbst zuletzt. Als Ablöse stehen rund 15 Mio. Euro im Raum.

psc 30 Januar, 2023 15:33