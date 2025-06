Offiziell: Florian Wirtz ist ein Spieler des FC Liverpool

Der Neuzugang präsentiert sich erstmals im Trikot der Reds. Wirtz wechselt für eine Ablöse von bis zu 150 Mio. Euro von Bayer Leverkusen zum englischen Meister und unterschreibt da einen Kontrakt bis 2030. Der 22-Jährige avanciert somit zum britischen Rekordtransfer und ist überglücklich: "Ich freue mich sehr auf das neue Abenteuer, das vor mir liegt. Das war auch ein wichtiger Punkt für mich: Ich möchte etwas völlig Neues erleben, die Bundesliga verlassen und in die Premier League wechseln. Ich werde sehen, wie ich mich dort schlagen kann. Ich hoffe, dass ich mein Bestes geben kann. Ich habe auch mit einigen Spielern gesprochen, die dort gespielt haben, und sie haben mir gesagt, dass es perfekt für mich ist und jeder Platz perfekt ist, man kann jedes Spiel genießen. Ich freue mich sehr auf mein erstes Spiel."

Liverpool hat sich im Rennen um Wirtz unter anderem gegen den FC Bayern durchgesetzt. Entscheidend waren dabei direkte Gespräche zwischen Wirtz und Reds-Coach Arne Slot, der ihn offenbar vollends vom Projekt überzeugen konnte.

We have reached an agreement for the transfer of Florian Wirtz from Bayer Leverkusen

