Die Position von Leverkusen-Coach Kasper Hjulmand ist in Gefahr

Bayer Leverkusen hat in dieser Saison bereits einen Trainerwechsel vollzogen und Erik ten Hag im vergangenen September durch Kasper Hjulmand ersetzt. Auch der Däne ist jedoch nicht unumstritten.

Insgesamt verläuft die Saison von Leverkusen durchwachsen. In der Bundesliga belegt die Werkself zurzeit den 6. Platz. Ziel ist die Champions League-Qualifikation. In der Königsklasse steht die Mannschaft immerhin im Achtelfinale, was wiederum für Hjulmand spricht.

Laut «Sky» wird es in Leverkusen nach der Saison aber eine grosse Analyse und grundsätzliche Auslegeordnung geben. Auch der dänische Trainer wird in die Diskussionen involviert. Die Zukunft ist demnach komplett offen. Auch eine Trennung vom amtierenden Coach sei trotz laufendem Vertrag bis 2027 nicht ausgeschlossen.

Hjulmand hat die Mannschaft in mittlerweile 36 Partien betreut. Dabei gab es 20 Siege und je 8 Remis und 8 Niederlagen. Nach dem turbulenten 3:3-Remis in Freiburg steht am Mittwoch zunächst das Heimspiel in den Champions League-Achtelfinals gegen Arsenal an. Am kommenden Wochenende empfängt die Werkself dann den FC Bayern.