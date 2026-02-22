SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
PSG ist dran

Tapsoba vor möglichem Abgang nach Frankreich

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 14:23
Die Zukunft von Edmond Tapsoba bei Bayer 04 Leverkusen ist offenbar nicht endgültig gesichert. Trotz seiner wichtigen Rolle in der Defensive sollen die Klubverantwortlichen grundsätzlich offen für einen Verkauf sein.

Mehrere europäische Topklubs beobachten die Situation genau. Demnach sollen Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool FC und Manchester United Interesse am 27-jährigen Innenverteidiger zeigen. Tapsobas vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklausel soll bei knapp 100 Millionen Euro liegen.

Allerdings berichten deutsche Medien, dass Leverkusen bereits bei einem Angebot im Bereich von rund 60 Millionen Euro gesprächsbereit sein könnte. Offiziell steht der Nationalspieler Burkina Fasos noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag und verdient demnach etwa fünf Millionen Euro jährlich. Während Real Madrid den Abwehrspieler beobachtet und Paris Saint-Germain ihn offenbar auf die interne Shortlist gesetzt hat, prüft Liverpool eine mögliche Verpflichtung im Sommer 2026.

