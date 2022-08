Auch die Roma interessiert sich für Ex-BVB-Spieler Dan-Axel Zagadou

Nach seinem Aus bei Borussia Dortmund befindet sich Dan-Axel Zagadou auf der Suche nach einem neuen Verein – bisher erfolglos. Die AS Rom soll sich ebenfalls mit dem Innenverteidiger beschäftigen.

Die AS Rom streckt offenbar die Fühler nach Dan-Axel Zagadou aus. Laut der in der Ewigen Stadt ansässigen Tageszeitung “Il Messaggero” ist der Innenverteidiger eine der Optionen, welche die Roma zur Vervollständigung ihrer Abwehrreihe in Erwägung zieht.

Zagadou steht seit anderthalb Monaten ablösefrei auf dem Markt. Zuvor hatte Borussia Dortmund nach fünf gemeinsamen Jahren die Zusammenarbeit nicht verlängert. Der 23-Jährige hatte während seiner Schaffenszeit beim deutschen Spitzenklub immer wieder schwere körperliche Probleme und kam daher nur auf 91 Pflichtspiele (5.677 Minuten).

Wieder und wieder ist Zagadou in Spekulationen verwickelt, konkret ist es bisher aber noch mit keinem der gehandelten Klubs geworden. Inter Mailand und West Ham United sind in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls als potenzielle Abnehmer gehandelt worden.

aoe 13 August, 2022 11:20