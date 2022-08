Barça unternimmt neuen Anlauf bei Thomas Meunier

Bereits im vergangenen Winter versuchte der FC Barcelona, BVB-Verteidiger Thomas Meunier zu verpflichten. Jetzt probieren es die Katalanen erneut.

Der La Liga-Klub sieht auf der rechten Abwehrseite Handlungsbedarf und will noch einen neuen Spieler verpflichten. Laut “Sport” steht Meunier auf der Wunschliste der Katalanen ganz oben. Barça möchte nicht mehr als 10 Mio. Euro Ablöse zahlen. Dortmund soll für den belgischen Nationalspieler inklusive Boni rund 15 Mio. Euro erzielen zu wollen. Die Differenz zwischen den Vereinen gilt als nicht überbrückbar.

Beim 3:1-Sieg in Freiburg hat sich beim BVB Marius Wolf in den Vordergrund gespielt. Er wurde am vergangenen Freitag zur Halbzeit für Meunier eingewechselt und spielte ganz stark. Tatsächlich könnten die Dortmunder Verantwortlichen Meunier nun deshalb ziehen lassen.

