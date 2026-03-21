«Borusse durch und durch»: BVB verlängert mit Emre Can

Der BVB verlängert den auslaufenden Vertrag von Emre Can, der den Borussen aufgrund einer schweren Verletzung erst mal lange nicht zur Verfügung stehen wird.

Borussia Dortmund und Emre Can haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Der auslaufende Vertrag wird den dazugehörigen Statements zufolge um ein Jahr bis 2027 verlängert.

«Ich bin schon einige Zeit hier dabei. Nach über sechs Jahren in diesem Verein kann ich schon sagen, dass ich Borusse bin – durch und durch. Ich bin extrem stolz, für diesen Verein hier spielen zu dürfen», sagte Can in seinem ersten Interview kurz nach der Vertragsunterschrift. Nun werde er alles daran setzen, extrem fit und gesund zurückzukommen, so der Captain.

Derzeit fällt Can verletzungsbedingt aus. Ende Februar zog sich der 32-Jährige einen Kreuzbandriss zu und wird vorerst noch mehrere Monate ausfallen. In der vergangenen Woche wurde der 48-fache deutsche Nationalspieler bereits erfolgreich operiert.

Can kam im Winter 2020 zunächst auf Leihbasis von Juventus Turin, wenige Monate später zahlte der BVB eine Ablöse von 25 Millionen Euro.