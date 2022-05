Es ist soweit: Edin Terzic ist beim BVB als Cheftrainer zurück

Was seit dem Rauswurf von Marco Rose von allen Seiten prophezeit wurde, ist nun Tatsache: Edin Terzic kehrt bei Borussia Dortmund als Cheftrainer zurück.

Ein Jahr nachdem er von Rose abgelöst wurde und zum Technischen Direktor ernannt wurde, ist Terzic beim BVB wieder zurück and er Seitenlinie. Der 39-Jährige unterschreibt einen Vertrag als Cheftrainer über drei Jahre bis 2025. “Wir haben am vergangenen Wochenende mehrere intensive Gespräche mit Edin Terzic geführt und sind überzeugt davon, dass diese Personalentscheidung für den BVB die richtige ist. Edin kennt unseren Klub, das Umfeld, einen großen Teil der Mannschaft und weiss um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um unseren Fans erfolgreichen Fussball bieten zu können. Die Saison 2022/23 steht im Zeichen eines sportlichen Neuanfangs. Diesen werden wir gemeinsam mit großer Freude und Leidenschaft vorantreiben”, sagt der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Terzic freut sich auf die neue (alte) Aufgabe: “Mittlerweile dürfte vielen Menschen bekannt sein, welch besonderen Stellenwert der BVB in meinem Leben hat. Ich möchte mich daher herzlich bei Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl für das grosse Vertrauen und das Übertragen dieser grossen Verantwortung bedanken. Wir werden jeden Tag alles für den Erfolg der Mannschaft und des gesamten Vereins geben.”

🤝 Edin Terzic wird BVB-Cheftrainer Der #BVB hat die vakante Position des Cheftrainers intern besetzt: Edin #Terzic wird den Profikader ab der kommenden Saison trainieren. Terzic wird morgen einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag unterschreiben. ℹ️https://t.co/LyeRdHe242 pic.twitter.com/vXMpm8DelZ — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2022

