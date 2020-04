BVB hat den Sancho-Nachfolger in der Bundesliga gefunden

Der scheint den prädestinierten Nachfolger für Jadon Sancho gefunden zu haben. Er spielt bei Ligakonkurrent Werder Bremen und hört auf den Namen Milot Rashica.

Der 23-jährige kosovarische Nationalspieler wird schon seit geraumer Zeit immer wieder lose mit den Schwarzgelben in Verbindung gebracht. Nun scheint der BVB aktiv zu werden. Laut “Spiegel” haben die Dortmunder Kontakt zur Entourage des Spielmachers aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Transfers im Sommer auszuloten. Dasselbe sollen indes auch die Premier League-Klubs West Ham United, Aston Villa, Wolverhampton und Liverpool getan haben. Auch sie können sich eine Verpflichtung von Milot Rashica gut vorstellen.

Der Vertrag des Youngsters bei Werder läuft bis 2022, soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Mio. Euro beinhalten. Im Falle eines Abstiegs von Werder ergäbe sich nochmals eine neue Situation. Dann wäre ein Wechsel von Rashica im Sommer sogar garantiert.

Dessen Berater hat jüngst öffentlich verlauten lassen, dass es Interesse von mehreren Klubs gibt. Namentlich erwähnte er auch Serie A-Verein Napoli.

Rashica hat in dieser Saison für die Bremer in 24 Einsätzen zehn Tore und fünf Assists beigesteuert. Er ist zudem eine zentrale Figur in der kosovarischen Nationalmannschaft, die noch um die EM-Quali im kommenden Jahr kämpft.

psc 13 April, 2020 11:45