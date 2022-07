BVB-Neuzugang Haller spricht über das Haaland-Erbe

Borussia Dortmund hat Sebastien Haller von Ajax verpflichtet. Zum Antritt hat der Ivorer nun erklärt, welche Erwartungen er an sein neues Engagement knüpft.

Nach dem Verkauf von Erling Haaland an Manchester City hat Borussia Dortmund mit Sebastien Haller einen neuen Angreifer präsentiert. Was der Neuzugang zu seinem vermeintlich schweren Erbe sagt? “Ein Erbe macht mich müde. Jedes Mal, wenn ich wechsele, komme ich, um jemanden zu ersetzen. Dortmund hat Sebastien Haller verpflichtet, nicht Erling Haaland. Ich habe meine eigenen Qualitäten und will die einbringen”, so Haller bei “Sky”.

Der 28-Jährige hofft daneben darauf, mit dem BVB möglichst erfolgreich zu sein: “Natürlich ist das etwas, das ich mir vorstellen kann. Das ist etwas, wofür ich hierhergekommen bin. Es ist eines der Ziele, Titel zu gewinnen. Ganz klar. Es kann nicht sein, dass ein so großer Klub wie der BVB keine Titel gewinnen. Das zu tun, ist eines meiner Ziele.” In Dortmund hat der Torjäger indes bis 2026 unterzeichnet.

adk 17 Juli, 2022 16:58