BVB und ein Premier Ligist jagen Daichi Kamada

Eintracht Frankfurts japanischer Spielmacher Daichi Kamada weckt grosse Begehrlichkeiten. Neben Borussia Dortmund buhlt vor allem auch ein Premier Ligist um den 26-Jährigen.

Laut «Bild» zeigt Tottenham grosses Interesse am Offensivspieler, der für seinen Verein in dieser Saison in 22 Spielen bereits 16 Torbeteiligungen aufweist. Zuletzt war er auch Stammspieler bei der japanischen Nationalmannschaft, die an der WM den Achtelfinal erreichte. Kamada steht in Frankfurt nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Das Ziel eine Vertragsverlängerung erreichte der Bundesligist bislang nicht, es droht ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer.

psc 8 Dezember, 2022 09:45