BVB bestraft Pongracic nach Ausplaudern von Internas über Haaland

Nicht nur der VfL Wolfsburg überlegt sich Schritte und Sanktionen gegen den an Borussia Dortmund ausgeliehenen Abwehrspieler Marin Pongracic: Der BVB bestraft den 24-jährigen Kroaten direkt.

In der “Bild” sagt Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl: “Einige Aussagen sind inhaltlich absolut nicht in Ordnung. Sie können sicher sein, dass wir intern mit Marin darüber sprechen werden.” Kehl spricht wohl nicht nur die Kritik in Richtung Wolfsburg, sondern auch eine Aussage von Pongracic über Erling Haaland an. Beim Twitch-Gespräch mit Comedian und Rapper Samuel Sibilski verriet der Verteidiger nebenbei nämlich auch, dass der Norweger erst einmal sechs Wochen ausfallen wird. Der BVB kommunizierte nach der Blessur des 21-Jährigen nie eine Ausfallzeit.

Nach Angaben der “Bild” bekommt Pongracic von Seiten Dortmunds eine Geldstrafe aufgebrummt. Welche Konsequenzen die Wölfe ziehen, ist noch unklar.

psc 5 November, 2021 10:23