BVB hat Stürmer Fabio Silva konkretes Angebot vorgelegt

Borussia Dortmund bekundet sehr konkretes Interesse am portugiesischen Stürmer Fabio Silva von Premier Ligist Wolverhampton.

Wie Transferexperte Sacha Tolvieri berichtet, bietet der BVB Silva einen Fünfjahresvertrag. Noch besteht allerdings keine Einigung. Laut "Sky" wird es im Laufe dieser Woche ein Treffen zwischen Beratern von Silva, den Dortmund-Verantwortlichen und auch Vertretern der Wolves geben. Als Ablöse wird eine Basis von rund 20 Mio. Euro genannt.

Silva wurde ursprünglich beim FC Porto ausgebildet. Bereits seit fünf Jahren steht er bei Wolverhampton unter Vertrag, wobei er mehrfach ausgeliehen war. Nun könnte ein permanenter Wechsel in die Bundesliga erfolgen.

Der BVB ist nach wie vor auch an Facundo Buonanotte von Brighton dran.

psc 5 August, 2025 12:08