Chelsea schickt Ex-Dortmunder Anselmino jetzt nach Frankreich

Nachdem Chelsea Abwehrspieler Aaron Anselmino von Borussia Dortmund vorzeitig zurückgeholt hat, wird der Argentinier nun in die Ligue 1 zu Racing Strassburg geschickt.

Bei Partnerklub Racing Strassburg soll er bis Saisonende weitere Spielpraxis sammeln. Vom gleichen Klub holt Chelsea dafür Mamadou Sarr vorzeitig zurück. Der 20-jährige Senegalese wurde im vergangenen Sommer an den französischen Verein ausgeliehen und hat sich dort unter Beweis stellen können.

Nun läuft er wieder für Chelsea auf, wo sein Vertrag langfristig bis 2033 läuft.