Deutsches Playoff-Duell in der Champions League möglich

BVB vs. Bayer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 10:17
Die lange Ligaphase der Champions League ist nach acht Spieltagen vorbei. Während die acht Bestklassierten direkt in die Achtelfinals einziehen, müssen alle Teams auf den Rängen 9 bis 24 in Playoffs. Dabei könnte es zu einem prestigeträchtigen deutschen Duell kommen.

Bayer Leverkusen (16.) und Borussia Dortmund (17.) sind nach Abschluss der Ligaphase Tabellennachbarn. Nun ist es so, dass am Freitag die Teams auf den Rängen 15 und 16 gegen jene auf den Plätzen 17 und 18 zueinander gelost werden. Das Duell Leverkusen gegen Dortmund ist also möglich. Diese Affiche gab es in dieser Saison nicht bloss in der Bundesliga (2:1-Sieg des BVB), sondern auch schon im DFB-Pokal, wo Leverkusen mit 1:0 siegte.

Die Auslosung der Playoffs findet am Freitag um 12 Uhr in Nyon statt. Das nach der Ligaphase besser klassierte Team gilt jeweils als gesetzt und hat somit im Rückspiel Heimrecht. Auch ein ligainternes Duell zwischen Paris St. Germain (11.) und Monaco (21.) ist möglich.

