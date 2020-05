Dortmund zeigt Interesse an Bologna-Stürmer Riccardo Orsolini

Der italienische Flügelstürmer Riccardo Orsolini, der im vergangenen Sommer für 15 Mio. Euro von Juventus zu Bologna wechselte, weckt das Interesse von Borussia Dortmund.

Nach Angaben des “Corriere dello Sport” beobachtete der BVB den 23-jährigen Angreifer vor der Coronakrise schon dreimal im Stadion. In 28 Einsätzen für seinen Klub erzielte Orsolini in dieser Saison acht Treffer und fünf Assists. Eigentlich will der Klub seinen Torjäger nicht abgeben, die gegenwärtige Situation könnte aber doch eine Türe für einen Transfer öffnen. Angeblich fordert Bologna dafür mindestens 40 Mio. Euro.

Neben Dortmund bekundet auch Napoli Interesse an Orsolini. Dessen Vertrag in Bologna läuft noch für drei weitere Jahre.

psc 28 Mai, 2020 15:07