Nmecha bleibt

Dortmund verkündet plötzliche und überraschende Vertragsverlängerung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 17:20
Borussia Dortmund kann die erfolgte Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Felix Nmecha verkünden.

Nachdem am Mittwoch überhaupt erst Spekulationen über einen neuen Vertrag des 25-jährigen Spielmachers aufgetaucht sind, ist diese bereits Tatsache. Nmecha verlängert sein bis 2028 gültiges Arbeitspapier vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2030.

Der deutsche Nationalspieler steigt dadurch klubintern zu den Top-Verdienern auf. Nmecha wechselte im Sommer 2023 für 30 Mio. Euro von Ligakonkurrent Wolfsburg zum BVB und ist im Mittelfeldzentrum unter Trainer Niko Kovac gesetzt.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagt: «Felix ist nach etwas Verletzungspech zu Beginn seiner Zeit hier in Dortmund zu einem sehr wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Mit seinem raum- und gegnerüberwindenden Spiel tut er uns im Zentrum extrem gut und findet auch unter Druck immer wieder kreative Lösungen. Er bringt unglaubliche Qualität auf den Platz – sowohl bei uns als auch in der deutschen Nationalmannschaft.»

Premier League-Klubs sollen sich zuletzt nach dem Spielgestalter, der einst bei Manchester City ausgebildet wurde, erkundigt haben. Nmecha hat sich nun aber für einen langfristigen Verbleib in Dortmund entschieden.

