Neuer Kontrakt

Dortmund gelingt Vertrags-Coup um Felix Nmecha

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 11:33
Dortmund gelingt Vertrags-Coup um Felix Nmecha

Borussia Dortmund hat sich mit Mittelfeldspieler Felilx Nmecha auf eine Vertragsverlängerung verständigt.

Der 25-jährige Nationalspieler will auch in den kommenden Jahren das Trikot des BVB tragen und entscheidet sich damit explizit gegen einen Wechsel in die Premier League, wo es diverse Interessenten gab. Sportchef Sebastian Kehl hat nach Angaben von «Sky» in den Gesprächen mit der neuen Nmecha-Berateragentur «The Talent Table» den entscheidenden Durchbruch erzielt.

Das bislang bis 2028 gültige Arbeitspapier wird demnach vorzeitig bis 2030 ausgedehnt. Nmecha profitiert finanziell und steigt zu den absoluten Top-Verdienern innerhalb der Mannschaft auf.

Der Ex-ManCity-Junior wechselte im Sommer 2021 ursprünglich ablösefrei zum VfL Wolfsburg. Zwei Jahre später folgte für 30 Mio. Euro sein Transfer zum BVB. Dort ist er im Mittelfeldzentrum gesetzt. Ex-Klub ManCity soll sich zuletzt ebenso für ihn interessiert haben wie ManUtd, Chelsea und Tottenham. Nmecha hat vorläufig aber keine Pläne, auf die Insel zurückzukehren.

Der Spielmacher hat auch intakte Chancen an der WM im Sommer im deutschen Team einen Startplatz einzunehmen.

