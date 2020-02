Erling Haaland hat Borussia Dortmund selbst vorgeschlagen

Erling Haaland wechselte im Winter von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund und hat dort sofort eingeschlagen. Den Wechsel zum Bundesligaklub schlug er einst selbst vor.

Dies verriet der 19-Jährige nun gegenüber dem TV-Sender “Viasport”. Im vergangenen Sommer ist der Name BVB demnach erstmals ernsthaft aufgetaucht: “Als die Saison vorbei war, habe ich mit meinem Vater gesprochen, da hat er Dortmund zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Ich habe ihn dann gefragt, was denn mit dem Klub wäre. Der würde mir gut gefallen.” Nachdem Haaland in der Hinrunde für Red Bull Salzburg zur Tormaschine avancierte, wurden zahlreiche Klubs auf ihn aufmerksam. Der BVB wurde vom Youngster und auch seinem Umfeld letztlich als ideale Adresse ausgemacht.

Die Borussia zahlte 20 Mio. Euro. “Dort hatte ich das beste Gefühl, darum ist es Dortmund geworden”, führt Haaland aus.

