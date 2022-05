Erling Haaland findet emotionale Worte zum Tod von Mino Raiola

Der Tod von Spielerberater Mino Raiola hat die Fussball-Welt Ende April erschüttert. Besonders betroffen war auch Erling Haaland, der eng mit Raiola zusammenarbeitete und zu dessen Klienten zählte. Der Norweger spricht nun erstmals über den Tod seines Freundes, der ihn schwer traf.

Haaland weilt zurzeit bei der norwegischen Nationalmannschaft und bereitet sich auf die Nations League-Spiele vor. Mit Raiola hat er eine enge Bezugsperson verloren: “Das war sehr schwer. Es hat die Dinge anders gemacht. Sie können sich vorstellen, was ich durchgemacht habe, es war von allem etwas”, so der 21-Jährige, der in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt.: “Aber ich werde mich nicht beschweren, ich mag mein Leben.”

Nicht einfach war für den Topstürmer auch der Wirbel, der um seinen Wechsel zu den Skyblues entstanden ist: “Es war nicht einfach. Aber ich habe zweieinhalb Jahre für Dortmund getan, was ich konnte. Ich will mich auf Fussball fokussieren und alles andere ausblenden, selbst wenn es ein Klempner ist, der am nächsten Tag in mein Haus kommt. Ich bin gut darin, Dinge auszublenden und mich auf eine Sache zu konzentrieren: die Leistung auf dem Platz.”

psc 30 Mai, 2022 16:39