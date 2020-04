Neuer Wirbel um die Zukunft von Erling Haaland – das sagt er

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland ist in aller Munde. Der Norweger ist vom Interesse anderer Klubs durchaus geschmeichelt.

Dies gibt er im Gespräch mit dem Fussballmagazin “FourFourTwo” unumwunden zu. “Es ist immer nett, wenn Klubs interessiert sind. Das heisst, man hat etwas richtig gemacht”, so der 19-Jährige. Erling Haaland hat nach seinem Senkrechtstart bei Borussia Dortmund unter anderem das Interesse von Real Madrid und Manchester United geweckt. Die “Marca” behauptet sogar, dass die Königlichen den Jungstar dank einer Ausstiegsklausel bereits in diesem Sommer für 72 Mio. Euro holen wollen. Der Haken an der Sache: Die Klausel greift laut “Bild” frühestens 2021, ein Transfer in diesem Sommer ist demnach ausgeschlossen.

Vorderhand fühlt sich Haaland in Dortmund, wo er in seinen ersten elf Pflichtspielen sagenhafte zwölf Treffer markierte, ohnehin pudelwohl: “Der Start war absolut fantastisch und der Klub hat mir viel geholfen. Es ist nicht einfach, mitten in der Saison an einen neuen Ort zu kommen. Ich fühle mich schon zuhause.” Beim BVB steht Haaland noch bis 2024 unter Vertrag.

psc 13 April, 2020 11:57