Erling Haaland reist trotz Verletzung zur Nationalmannschaft

Erling Haaland weilt wegen seiner Hüftverletzung derzeit im spanischen Marbella, wo er in Absprache mit dem BVB seine Reha bestreitet. Von dort wird er in Kürze nach Holland fliegen.

Dort steht für die norwegische Nationalmannschaft am kommenden Dienstag ein sehr wichtiges WM-Qualifikationsspiel an. Wie “Sport 1”-Reporter Patrik Berger berichtet, fliegt Haaland auf eigenen Wunsch hin zu seinen Teamkollegen aus der Nationalelf. Er möchte diese vor Ort unterstützen, auch wenn er nicht auf dem Platz stehen kann.

Die Reha soll bislang eher schleppend und ohne rasche Fortschritte vorangehen. Es gilt mittlerweile als wahrscheinlich, dass Haaland in diesem Jahr keine Spiele mehr für den BVB bestreiten kann. Ein Comeback am 8. Januar, wenn es in der Bundesliga im neuen Jahr weitergeht, wird angestrebt.

psc 10 November, 2021 12:13