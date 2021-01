Erster Winter-Abgang beim BVB steht fest

Mit Defensivspieler Jeremy Toljan soll der erste Januar-Abgang von Borussia Dortmund feststehen. Der 26-Jährige wird weiterhin bei US Sassuolo bleiben.

Borussia Dortmund verlieh Jeremy Toljan im Sommer 2019 an den US Sassuolo, vereinbarte beim Abschluss des Deals eine Kaufoption mit den Italienern. Nach Informationen der “Bild” musste der Defensivspieler in dieser Saison nur eine sehr geringe Anzahl von Pflichtspielen absolvieren, damit diese Klausel greift. Dies war Ende des vergangenen Jahres bereits der Fall.

Toljan war 2017 von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund gewechselt, der Transfer stellte sich aber als Missverständnis raus. Nach einer Leihstation bei Celtic Glasgow ist der frühere U21-Nationalspieler Deutschlands bei Sassuolo untergekommen.

adk 17 Januar, 2021 17:22