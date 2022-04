Ein Gladbach-Profi will zum BVB wechseln

Der algerische Linksverteidiger Ramy Bensebaini möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und von Gladbach zu Borussia Dortmund wechseln.

Dort könnte der 26-Jährige in der kommenden Saison voraussichtlich in der Champions League spielen. Etwas, das ihm bei einem Verbleib in Gladbach verwehrt bleibt. Laut “Bild” wünscht sich der Abwehrspieler diesen Wechsel trotz laufendem Vertrag bis 2023 bei den Fohlen explizit. Da passt es, dass der BVB auf der Position des Linksverteidigers tatsächlich Verstärkung sucht. Nico Schulz darf und soll den Verein nach dieser Saison verlassen. Zuletzt wurde bereits der deutsche Nationalspieler David Raum (23) von Hoffenheim als Kandidat gehandelt. Bensebaini ist eine hochkarätige Alternative. Seine Qualitäten liegen vor allem auch im Spiel nach vorne.

Da er eine Vertragsverlängerung bei Gladbach scheinbar ablehnt, bietet sich im Sommer für den Verein die letzte Gelegenheit, eine stattliche Ablöse zu kassieren.

Update: Laut “Sport 1” hat Bensebaini die Gladbach-Verantwortlichen über seinen Wechselwunsch im HInblick auf die kommende Saison bereits informiert. Gespräche mit dem BVB soll es bereits geben. Auch Juventus und Barcelona sind interessiert.

psc 12 April, 2022 12:03