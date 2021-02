Gladbach-Sportdirektor Eberl fordert Klarheit von Marco Rose

Borussia Mönchengladbach legt bisher eine sehr erfolgreiche Saison hin: Massgeblichen Anteil daran trägt auch Trainer Marco Rose. Dieser wird bekanntlich von Borussia Dortmund umworben. Manager Max Eberl will nun möglichst bald Klarheit vom Coach.

Rose hat keine Lust mehr, Fragen zu seiner Zukunft zu beantworten. Auch nach dem Pokalsieg beim VfB Stuttgart am Mittwochabend vermied er ein Bekenntnis und wollte nur über das Spiel und die unmittelbare Zukunft sprechen. Sportdirektor Eberl wurde am “Sky”-Mikro deutlicher und sagte, dass man “gemeinsam reden und eine Entscheidung fällen” müsse: “Wir wollen so schnell wie möglich Klarheit haben, das ist selbstverständlich.”

Dank einer Ausstiegsklausel könnte Rose die Fohlenelf im Sommer trotz Vertrag bis 2022 für 5 Mio. Euro verlassen. Der BVB könnte anklopfen. Gladbach soll sich bereits mit der Suche nach potentiellen Nachfolgern beschäftigen. Jesse Marsch von Red Bull Salzburg und Florian Kohfeldt von Werder Bremen wurden in dieser Woche von der “Sport Bild” genannt. Die Wunschlösung heisst aber weiterhin Rose: Gerne würde Eberl weiter mit dem erfolgreichen Trainer arbeiten.

