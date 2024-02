Gregor Kobel hat schon wieder Verletzungsprobleme

Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel muss bei Borussia Dortmund einmal mehr kürzertreten.

Neuerliche muskuläre Probleme machen dem 26-Jährigen zu schaffen, weshalb er beim Champions League-Spiel bei der PSV Eindhoven (1:1) am Dienstagabend ausfiel. "Das ist etwas, was er aus Wolfsburg mitgebracht hat. Das war bei dem Zusammenprall mit dem gegnerischen Stürmer", sagte Trainer Edin Terzic nach der Partie. Wie lange Kobel nun ausfällt, ist unklar. Er hatte sich bei der Partie in den Niederlanden noch warmgemacht, gab dort dann allerdings das Zeichen, dass es nicht geht. An seiner Stelle stand Alexander Meyer zwischen den Pfosten.

ℹ️ Bittere Nachricht kurz vor dem Anpfiff: Gregor Kobel fällt kurzfristig mit muskulären Problemen aus. Für ihn rückt Alex Meyer in die Startelf.#PSVBVB #UCL — Borussia Dortmund (@BVB) February 20, 2024

