"Muss ich klären"

Gregor Kobel nach Patzer mit knallharter Selbstkritik

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 23:07
Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel steht mit einem missratenen Pass am Ursprung des entscheidenden 4:1 für Atalanta im Rückspiel der Champions League-Playoffs. Der 28-Jährige geht mit sich hart ins Gericht.

Im Anschluss an die Partie erklärt Kobel in der Interviewzone, dass er eindeutig die falsche Entscheidung getroffen habe. «Den muss ich einfach klären, scheissegal wie.» Und weiter: «Es tut mir unfassbar leid für die Jungs.»

Diese Aktion war es, die letztlich zu einer Chance und schliesslich auch zu einem Elfmeter für Atalanta geführt hat:

Trotz der riesigen Enttäuschung gelte es nun den Mund abzuputzen und weiterzumachen, meint der Schweizer weiter. Am Samstagabend steht das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern an. In der Champions League war es das für Dortmund in dieser Saison.

